Cultura 667

ARHIVA INIȚIATIVELOR INDEPENDENTE

Locuri de poveste

Geografia romanelor românești

Imagini. Năsăud – înainte și după Rebreanu. Locuri de poveste

Istoric a fost cunoscut ca reședință pentru Districtul Grăniceresc Năsăud. Pe atunci, o parte dintre soldați au luptat la Austerlitz împotriva lui Napoleon Bonaparte. Aceștia erau cunoscuți și sub denumirea de „cătanele negre”.

Orașul Năsăud, dar și localitățile din jurul său, se confruntă cu aceleași probleme socio-economice, demografice și de infrastructură specifice orașelor mici din România. Vorbim tot despre declinul demografic și îmbătrânirea populației. Năsăudul pierde constant populație, în speciali tineri. Din lipsă de oportunități, aceștia pleacă spre centrele universitare mari (cum sunt Cluj-Napoca sau Timișoara), dar și în străinătate, acolo unde sunt locuri de muncă mai bine plătite.

Imagini. Odobești – înainte și după vizita lui Ștefan Gheorghidiu

Foarte important, în istoria economică a Moldovei, Odobeștiul a reprezentat un pilon central în comerțul cu Imperiul Rus, inclusiv cu regiunea Kievului. Legăturile comerciale dintre Odobești și spațiul rusesc/ucrainean s-au dezvoltat mai ales în secolul al XVIII-lea. Intermediarii au fost așa-numiții negustorii cazaclii.

Orașul a intrat în comunism cu o populație redusă, de aproximativ 4.500 de locuitori. Scăderea a fost amplificată și de emigrarea în masă a comunității evreiești, istoric importantă în comerțul cu vin. Urbanizarea comunistă din intervalul 1966–1989 a dublat populația – 8.500 de locuitori la finele comunismului. Această creștere s-a datorat inclusiv înglobării administrative a satelor vecine Unirea și Botești (începând cu anul 1968).

Imagini. Lipova – înainte și după „Mara” lui Slavici

Rând pe rând, urbea a fost reşedinţă regală (în secolul al XV-lea), oraş liber (la sfârşitul secolului al XVI-lea), sangeac turcesc, cu intermitențe, între 1550 şi 1718, și sediu de district al administraţiei imperiale austriece (1718-1778). Între 1779 și 1918, Lipova aparţine comitatului Timiş şi apoi comitatului Arad, aflat sub controlul Ungariei. După unirea de la 1918, în intrebelic, Lipova a fost în judeţul Timiş-Torontal, iar din 1968 este parte a judeţului Arad.

Dacă în epoca descrisă de Ioan Slavici în nuvela Mara principalele amenințări țineau de incendii, boli și bariere etno-religioase stricte într-o economie patriarhală, lumea de azi a Lipovei trăiește în ritmurile globalizării, cu declin demografic accentuat – inclusiv migrația tinerilor, dependență economică de câteva corporații străine și degradarea patrimoniului balnear.

Imagini. Baia Mare – fundalul operei lui Augustin Buzura

Activitatea economică principală i-a influențat demografia. La sfârșitul secolului al XVII-lea populația orașului era de doar 3.500 de locuitori. Ulterior, cu dezvoltarea industriei miniere, Baia Mare crește, nu așa de spectaculos însă. În 1896 avea puțin peste 9.000 de locuitori, iar în 1948 aproximativ 20 de mii.

Miza zilelor noastre, luând în calcul și modelul economic al României de acum, unul de strictă dependență de fluxurile de capital străin, înseamnă păstrarea capitalul uman și atragerea investitorilor externi. Sunt și alte câteva probleme majore pe care orașul trebuie să și le rezolve, de la criza ecologică (orașul a fost timp de decenii unul din cele mai poluate orașe din Europa), la migrația forței de muncă, inclusiv a celei înalt calificate (brain drain) – cu deficit de specialiști în domenii de vârf precum IT și alte sectoare tehnologice.

Imagini. Medeleni – cu sau fără Ionel Teodoreanu

„Încercări de a-mi ucide moartea”, așa scria Ionel Teodoreanu despre La Medeleni și Ulița copilăriei. Într-o oarecare măsură, scriitorul i-a ucis moartea și micului sat Medeleni. Iar asta e cu atât mai spectaculos cu cât a făcut-o oarecum din întâmplare.

De ce a ales acest nume pentru localitatea fictivă din romanele sale nu e clar. Poate pentru că suna frumos. Mai târziu, avea să se dezică de micul sat de pe Prut. Nu acel Medeleni l-a inspirat, ci unul care trăia doar în mintea lui, adunat din amintirile unei copilării dintr-o margine de Iași. Dar era prea târziu. Uriașul său fan-club pusese deja degetul pe hartă și găsise un loc fizic pentru paradisul copilăriei.

Ce este cert e că vor rămâne poveștile (și cititorii lor) despre vacanțele în lume lipsită de griji a satului idilic al bunicilor. Pentru că în lumea noastră, una tot mai citadină, copiii își petrec tot mai rar vacanțele la țară.

Articol din cadrul proiectului „Locuri de poveste” realizat de Fundația Culturală Augustin Buzura în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române.

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