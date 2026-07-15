Cultura 664

REMUS PRICOPIE

85 de ani de la Pogromul de la Iași. Cum a devenit ura politică de stat

Comemorarea Pogromului de la Iași nu este doar un act de memorie. Este un avertisment pentru prezent. Democrația nu se apără doar prin alegeri libere, ci și prin refuzul de a legitima ideologiile care glorifică ura, rescriu istoria și încearcă să transforme călăii în eroi. (articolul integral)

Atenție la Rubicon!

Unii nu acceptă PSD, alții nu acceptă USR, unii resping un guvern minoritar, alții contestă dreptul anumitor lideri de a vorbi în numele propriului partid. Lista este atât de lungă încât ai impresia că politica românească a devenit o competiție a refuzurilor. Și totuși, la ce folosesc aceste „linii roșii”? (articolul integral)

Să nu uităm!

AUR rămâne un partid extremist, oricât ar încerca unii să-l „melonizeze”, atât timp cât la conducerea sa se află George Simion, un personaj greu de acceptat la masa politicii democratice românești. Profilul său public este legat de numeroase controverse: suspiciuni și acuzații privind legături cu interese rusești, tolerarea unor manifestări antisemite, promovarea unor teme și acțiuni identice sau în oglindă cu cele ale Moscovei, precum și atacuri repetate la adresa Uniunii Europene, NATO și a instituțiilor democratice occidentale. (articolul integral)

Tehnocrați, politicieni și iluzia guvernului fără politică

Un guvern nu funcționează în vid. Nu administrează doar intenții bune și expertiză tehnică, ci instituții, proceduri, majorități parlamentare, negocieri europene, angajamente bugetare și decizii care trebuie asumate politic. (articolul integral)

Un armistițiu politic pentru România

Politica democratică nu este arta ultimatumului. Este arta compromisului în interes public. Iar întrebarea importantă nu este cine câștigă negocierile și cine le pierde. Întrebarea este cine este dispus să facă pașii necesari pentru ca România să poată merge mai departe. (articolul integral)

REMUS ȘTEFUREAC

Puțină claritate, puțin optimism

Știu ca situația poate părea străvezie. Dar eu sunt optimist. Începem să avem claritate, ceea ce e foarte bine și foarte rar în peisajul politic românesc al ultimilor ani. Riscul cel mai mare pentru încrederea în Regimul Democratic este lipsa de claritate, confuzia, incertitudinea, sentimentul ca nu știi cine cu cine joacă și ce joacă. (articolul integral)

Trăim o criză politică gravă, nu o criză a regimului democratic

Deși partidele se hrănesc natural din conflict politic, cred că este responsabilitatea lor, a liderilor partidelor, dar și a instituțiilor-cheie ale regimului nostru democratic să-și pondereze tentația pentru conflict accelerat cu orice preț. Și să evite alimentarea excesivă a tribalizarii deja accentuate din societate. (articolul integral)

DANIEL SUR

Germania reinventează muzeul. De la colecții de obiecte la interactivitate critică

Există o decizie politică de fond în spatele tuturor acestor proiecte, care merită numită ca atare: Germania a ales să trateze memoria culturală ca pe o infrastructură publică – în același sens în care tratează rețeaua de autostrăzi sau sistemul de sănătate. Ca sistem activ, memoria culturală implică investiție continuă, modernizare și capacitate de adaptare, depășind statutul de lux sau de patrimoniu conservat în condiții de austeritate. (articolul integral)

NICU ILIE

Descifrându-l pe „Ion”: toponimia și cronologia folosite de Rebreanu

Cititorii din 1920 citeau romanul lui Rebreanu ca pe un document al propriului lor prezent. Ecoul a fost puternic și imediat. Fără a-l reabilita complet (acuzația de germanofilie va persista), reacția publicului l-a făcut un autor de nerefuzat. Tocmai de aceea Rebreanu a primit, în 1923, Premiul Academiei Române – nu doar pentru valoarea literară, ci pentru că romanul avea, în același timp, valențele unui act de clarificare națională, socială și morală. Astăzi mai toate aceste semnificații s-au pierdut. (articolul integral)

ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI

Sfârșitul canonului: publicul și redistribuirea autorității culturale

Rolul publicului s-a deplasat lent, fără o ruptură vizibilă. Dintr-o prezență care valida cultura din exterior, el a devenit treptat o instanță internă a circulației ei. Nu mai asistăm doar la conținut, ci participăm la configurarea vizibilității și valorii sale. În această nouă ordine, publicul nu mai este separat de mediul care îl susține: el acționează în interiorul lui, contribuind direct la ierarhiile culturale. (articolul integral)

Academia 3.0: între informație, cultură și responsabilitate

Academia 3.0 nu este un concept futurist, nici o abstracțiune teoretică și cu atât mai puțin un protocol obscur ascuns în arhitecturile blockchain. Academia 3.0 este deja aici. Ea nu promite, nu anticipează, nu speculează — ea funcționează. Este munca noastră cotidiană, a celor care scriem, analizăm, filtrăm și transmitem informație: jurnalismul ca formă de educație continuă într-un spațiu distribuit, digital. (articolul integral)

FLAVIAN SAVESCU

Fizionomie pură, fără predicat: „Carnea statistică” a portretelor AI

Chipul din fața mea nu aparține nimănui. A fost generat azi-dimineață, în câteva secunde, și totuși ridul de la colțul gurii are precizia unei vieți trăite. Cineva a zâmbit așa. Nu acest om, care nu există, ci altcineva — sau, mai exact, foarte mulți alții, fotografiați la nunți, în gări, pe plaje, în acea lungă și neobosită autoarhivare care a fost secolul fotografiei vernaculare. Imaginea generativă ne-a fost prezentată ca imagine fără referent. E o eroare de contabilitate. Referentul nu lipsește; e doar nenumărabil. (articolul integral)