Cultura 661

REMUS IOAN ȘTEFUREAC

Putem spune că particularitățile României – regim democratic cu sistem multipartid, fragmentare maximă în interiorul coaliției (patru partide), formațiuni politice care reprezintă segmente din societate complet diferite, deci au priorități diferite – sunt ingredientele perfecte pentru crize politice prelungite și instabilitate cronică. (articolul integral)

DANIEL SUR

Conflictul din Iran și efectele sale asupra pieței globale a artei

Rapoartele recente din piață arată că, în astfel de situații, colecționarii își ajustează strategiile. Interesul pentru lucrări experimentale scade, în timp ce atenția se mută către artiști deja consacrați, cu o istorie solidă pe piața artei, validați de prezența constantă în colecții muzeale și în licitațiile internaționale. (articolul integral)

Într-un context în care spațiul public riscă să devină o arenă a strigătului și a dominației emoționale, ideile lui Habermas ne oferă un cadru pentru a înțelege cum putem transforma dezbaterea în proces rațional și cum putem reconstrui un spațiu comun care să fie, în fapt, locul adevărului împărtășit. (articolul integral)

Maša Gala este o artistă vizuală activă în domeniile picturii, instalației, graficii și fotografiei și este manager de proiect în cadrul Art Circle International, coordonând programele și rezidențele artistice internaționale și facilitând dialogul intercultural între artiști. Klemen Brun este cunoscut pentru lucrări de mari dimensiuni care combină gestualitatea picturală, culoarea intensă și abordări experimentale ale figurii umane și este director artistic și coordonator al proiectelor Art Circle International. (articolul integral)

ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI

Pentru mulți creatori, premiul devine un stimul vital: îți spune că munca ta nu s‑a pierdut în tăcere, că a întâlnit un public, un juriu, o comunitate. Acest tip de validare nu este doar un gest administrativ; e o formă de apartenență. Premiul pare a spune: „recunoaștem ceea ce ai oferit lumii”. De aceea, pentru artiști, compozitori, scriitori, inventatori, premiul devine uneori un motor interior, o legitimare a efortului într‑o lume care se mișcă repede și uită la fel de repede. (articolul integral)

Creatorul contemporan care stă în fața laptopului, cu o placă de sunet, un microfon și un plugin de orchestrație, se află exact în poziția în care erau cândva cei care scriau la lumina lumânării: singur în fața posibilului, responsabil în fața propriei imaginații. (articolul integral)

În fond, totul se reduce la un lucru simplu: prosperitatea devine reală atunci când instituțiile, oamenii și noile generații trasează aceeași direcție — una în care educația financiară, dialogul academic și cultura tehnologică se întâlnesc nu ca inițiative separate, ci ca părți ale aceluiași impuls de maturizare. (articolul integral)

CORINA OZON

Oamenii nu vor doar să-și spună poveștile, ci să le lase mai departe. Există acea dorință să existe un martor și, implicit, o continuitate. Aici intervine tensiunea despre care vorbesc mulți teoreticieni ai memoriei: diferența dintre experiență și transmitere. Când o poveste este spusă, ea capătă un alt statut. Nu mai aparține doar celui care a trăit-o. Devine parte dintr-o memorie împărtășită, uneori reinterpretată, alteori simplificată, uneori chiar contestată. (articolul integral)