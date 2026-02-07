Cultura 659

REMUS PRICOPIE

Munca nu este doar o activitate economică. Ea este un contract social tacit. Prin muncă, individul contribuie, iar societatea recunoaște această contribuție. Prin muncă se construiesc încrederea, predictibilitatea și coeziunea. Când acest contract este respectat, societatea funcționează. Când este subminat, apar fisurile. (articolul integral)

REMUS ȘTEFUREAC

Nu avem o populație pregătită pentru situații de criză. Loialitatea față de țara, patriotismul sunt confiscate de portavocile întreținute de un stat ostil. Nu avem infrastructură de protecție civilă (buncăre, adăposturi, exerciții reale) la un nivel care să reflecte realitățile geopolitice actuale. (articolul integral)

NICU ILIE

Federația Europeană, stadiul superior al UE, nu poate fi la fel de centralizată și nu poate accesa aceleași mecanisme. Îi trebuie o schemă proprie, care încă nu a fost propusă, și care să permită inteligent și flexibil multiculturalismul și multilingvismul, care sunt datul esențial al proiectului european. (articolul integral)

ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI

Universitatea viitorului nu este cea care promite, ci cea care demonstrează. Nu cea care invocă trecutul, ci cea care poate susține prezentul. (articolul integral)

O cultură vie, accesibilă, relevantă, care nu se teme să fie populară atunci când trebuie și profundă atunci când este nevoie. (articolul integral)

Altitudinea nu te face invincibil — te face clar. Iar clar, la cote înalte, înseamnă elită. (articolul integral)

Brașovul a învățat devreme că viitorul se clădește din oameni: din meșteri și dascăli, din tiparnițe și laboratoare, din rigoarea breslelor și din etica profesorilor care au făcut din educație o profesiune de credință. (articolul integral)

DANIEL SUR

Gunoiul nu este niciodată doar materie inutilă; el este o scriere tăcută a societății, un text care poate fi citit dacă suntem atenți la semnificațiile lui ascunse. (articolul integral)

DreamBank este mai mult decât o colecție impresionantă de texte despre vise; este o arhivă metodică, creată pentru a transforma experiențele nocturne efemere în materiale analizabile și comparabile. (articolul integral)

A fost, în realitate, un fenomen complex, cu o dimensiune culturală, politică și socială. (articolul integral)