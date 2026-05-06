Cultura 662

TEME ÎN DEZBATERE

Cultura – validare și participare

| Autor: ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI |

Pentru structurile vechi, descentralizarea reprezintă o pierdere de control. Pentru actorii emergenți, ea este o oportunitate de afirmare într-un spațiu în care criteriile de evaluare sunt mai transparente și mai puțin dependente de capitalul social acumulat în interiorul culturii organizaționale. Într-o epocă în care cultura circulă cu viteze exponențiale, iar validarea se produce în timp real, mecanismele tradiționale de legitimare devin insuficiente.

Cultura contemporană nu mai poate fi administrată ca patrimoniu elitist, nu pentru că ideea de „certificare” ar fi devenit sau nu obligatorie în câmpul cultural al prezentului, ci pentru că însăși natura artei s-a transformat: ea este produsă, circulată și reinterpretată continuu de comunități largi.

Un indiciu relevant al semnificației culturale contemporane nu mai este astăzi ritualul prezenței, ci capacitatea de circulație (…) Invocarea „sălii pline” ca argument al relevanței devine, în acest context, problematică. Chiar și audiențe de ordinul sutelor sau al câtorva mii de persoane într‑un oraș de milioane rămân marginale la scara unei societăți conectate, obișnuite cu vizibilitate de ordinul zecilor sau sutelor de mii. Prestigiul spațiului nu compensează diferența de impact public.

Într‑un orizont apropiat, alocarea fondurilor publice ar trebui să se fundamenteze pe criterii de impact obiectiv determinabile: acces, circulație, relevanță socială, persistență și capacitatea de a produce efecte culturale la scară largă.

Un număr semnificativ de texte curatoriale sau cronici expoziționale manifestă o preocupare constantă de a nu introduce discontinuități: discursul este calibrat astfel încât să nu perturbe poziția instituției, capitalul simbolic al artistului sau confortul interpretativ al publicului. Se preferă evocarea atmosferei, apelul la concepte larg circulante – memorie, identitate, fragmente, dialog – care funcționează ca un lexic generalist, susceptibil de a fi aplicat aproape oricărui eveniment artistic. Familiaritatea acestor formule creează impresia de profunzime, dar nu garantează analiza.