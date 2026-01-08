Cultura 658

REMUS PRICOPIE

Există o Românie care merge înainte. Este România oamenilor care muncesc, care construiesc și care mențin instituții, comunități și economii în funcțiune, chiar și atunci când unii politicieni par hotărâți să blocheze prezentul sau să împingă țara spre reflexe ale trecutului. (articolul integral)

Mulțumesc ministrului Daniel David pentru ceea ce a făcut. Desigur, există lucruri pe care nu le-a făcut sau le-a făcut într-o manieră criticabilă… Dar absența perfecțiunii nu anulează realitatea muncii depuse, a onestității intelectuale și a încercării de a aborda educația ca pe un sistem, nu ca pe un decor politic. (articolul integral)

NICU ILIE

Cele două orașe nu doar că își valorifică specificul regional – fie el arctic sau central-european – dar pun în centrul atenției ideea de cultură ca proces, nu ca spectacol. Pentru europeni, 2026 va oferi prilejul de a explora destinații în afara circuitelor obișnuite, unde cultura devine o cale de înțelegere – față de loc, față de istorie și față de celălalt. (articolul integral)

ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI

Istoria războiului nu este doar cronologia armelor, ci și povestea sunetelor care le-au însoțit. (articolul integral)

În timp ce ceasurile atomice ne promit eternitatea, Doomsday Clock ne amintește că eternitatea poate fi foarte scurtă. (articolul integral)

În ce fel realitatea unei lumini neobișnuite întărește — și nu diminuează — sensul momentului? (articolul integral)

Istoria și cosmosul par să ne comunice mai multe necunoscute. Și totuși, pentru fiecare mister există și explicații naturale. (articolul integral)

În 2025, Realbotix lansează Aria, androidul care transformă mitul în piață. Cu piele din silicon, expresii faciale animate de 17 micro-motoare și AI conversațional avansat, Aria nu este un companion generic, ci tinde să aspire la statutul de consoartă. (articolul integral)

DANIEL SUR

Interviu cu Gabriela Dancău, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Italiană (articolul integral)

Între aceste extreme – moarte și salvare, violență și grijă – se află adevărata temă a lumii noastre contemporane: alegerea conștientă a modului în care folosim privirea absolută. (articolul integral)

Recuperarea artiștilor marginalizați nu depinde doar de muzee sau galerii tradiționale. Colecționarii și filantropii joacă un rol esențial în reconfigurarea istoriei artei. (articolul integral)