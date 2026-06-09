Cultura 663

REMUS PRICOPIE

Politica nu este matematică, ci negociere. Există însă ceva la fel de important: un model de gândire coerent, aplicat situației concrete, care să explice de ce o anumită variantă este considerată mai potrivită decât alta. Iar acest lucru contează. Oamenii nu vor doar să afle cine va fi premierul. Vor să înțeleagă de ce acel nume și nu altul. Care este logica politică, instituțională și constituțională din spatele deciziei? (articolul integral)

În ultimele zile am discutat cu mai mulți actori politici. Aproape toți mi-au spus același lucru: că „țara trebuie să fie pe primul loc”. Unul dintre ei a mers chiar mai departe și mi-a spus că partidul din care face parte este „de partea bună a istoriei”. Poate că exact aici se află testul real al acestui moment politic. Pentru că „partea bună a istoriei” nu înseamnă victoria unui partid asupra altuia și nici satisfacția unor revanșe politice de etapă. (articolul integral)

DANIEL SUR

Jocurile video sunt, poate, cel mai eficient generator artificial de stări de flux inventat vreodată. Sunt construite tocmai în jurul echilibrului dinamic dintre provocare și abilitate — prea ușoare, plictisesc; prea dificile, frustrează. Jocul bun calibrează constant această balanță, menținând jucătorul exact la limita dintre confort și efort. (articolul integral)

În iarna lui 1989, o psihiatră pe nume Márta Merényi făcea ceva aproape invizibil și totuși revoluționar într-un spital din Budapesta. Le cerea pacienților ei să se miște. (articolul integral)

Demisia colectivă a juriului internațional, anunțată pe 30 aprilie 2026 — cu nouă zile înainte de deschidere —, reprezintă unul dintre cele mai grave episoade instituționale din istoria recentă a Bienalei. (articolul integral)

Într-un context marcat de digitalizarea accelerată a tranzacțiilor și de o distanțare tot mai mare față de obiectele materiale, numismatica capătă o relevanță aparte. Interviu cu Florin-Daniel Demian, președinte al organizației Pronumismatica. (articolul integral)

NICU ILIE

În 30 de ani de observare atentă a politicii românești, niciodată nu am văzut o strategie cu mai mult de doi pași care să fi fost executată cu urmările scontate. Cu atât mai mult în situația de față cred că niciunul dintre actorii politici implicați nu are o soluție și o viziune a ce va urma, astfel încât rezultatul, oricare ar fi el, va fi într-o măsură un rezultat al întâmplării. (articolul integral)

Dacă fotografia antropologică și-a stabilit un canon prin imagini alb-negru sau care documentează neutru și uneori tern realitățile „de pe teren”, imaginile realizate de Dimitra Stasinopoulou impresionează prin strălucirea culorilor. (articolul integral)

CORINA OZON

Memoria nu mai este doar un spațiu interior sau familial. Ea devine tot mai mult o negociere între om și tehnologie. Delegăm aparatelor ceea ce înainte păstram în minte, iar algoritmii încep să decidă, discret, ce merită să revedem, ce ni se amintește și ce dispare în uitare digitală. (articolul integral)

ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI

Ideea că iubirea este în mod natural exclusivă, că egalitatea se traduce automat în simetrie afectivă și că instituțiile familiale sunt expresii pure ale libertății individuale sunt construcții recente, istorice, nu constante antropologice. (articolul integral)