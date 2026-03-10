Cultura 660

IULIAN FOTA

Aici avem o mare miză a următorilor ani. Clasa mijlocie scade semnificativ, părți importante din populație fiind forțate să se reîntoarcă la statutul de proletariat. Situație paradoxală, în condițiile în care bogăția Occidentului a tot crescut. Din păcate, averile se acumulează la vârf, ceea ce sporește polarizarea socială. Redistribuirea nu funcționează.

REMUS ȘTEFUREAC

Corelat cu lipsa de încredere că majorarea impozitelor ar îmbunătăți serviciile locale, rezultă o criză de contract social local: cetățenii nu văd legătura între taxare și beneficii concrete, ceea ce transformă chiar și taxe mici într-un simbol al ineficienței statului.

NICU ILIE

Ca spectator în sală, ca martor al atâtor biografeme, dar și ca cetățean al unei lumi tot mai sedusă de extremisme, „schimbare" încă poate să pară un termen ambiguu. Sau ceva ce se întâmplă involuntar: fără să-l planifici, fără să-l visezi.

ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI

Există zile care nu cer doar flori, ci luciditate. Ziua Internațională a Femeii e una dintre ele: momentul care ne amintește că drepturile nu sunt un cadou, ci o cultură — crescută în gesturi mici și în responsabilitate. În România ultimelor decenii, această cultură a protecției s‑a născut adesea în tăcere, prin femei care au transformat rigoarea în sprijin și profesia în adăpost.

DANIEL SUR

Proiectele culturale încep să exploreze roluri noi, transformând arta din simplu gest simbolic în intervenție reală, capabilă să intervină în ecosistemele fragile. ReefLine este unul dintre cele mai ambițioase exemple: un parc de sculptură subacvatică și recif artificial întins pe șapte mile în largul coastei din Miami Beach. Sculpturile nu se limitează la funcția estetică.

Avi Tuschman propune o perspectivă asupra politicii care mută atenția spre dimensiunea psihologică și evolutivă a orientărilor ideologice. În interpretarea sa, opțiunile politice reflectă parțial predispoziții relativ stabile ale individului — moduri de a percepe riscul, cooperarea socială, ierarhia sau apartenența la grup.

Discursul curatorial al unor instituții recente propune o reinterpretare a istoriei artei, integrând arte moderne și contemporane din Asia de Vest, Africa de Nord sau Asia de Sud. Această abordare extinde narațiunea globală dincolo de frame‑urile euro‑americane dominante.

CORINA OZON

Între document și ficțiune există întotdeauna o zonă de negociere. A scrie despre cei care nu mai pot vorbi înseamnă a accepta că povestea lor nu va fi niciodată completă. Înseamnă a construi, însă nu cu iluzia recuperării integrale. Înseamnă a lăsa vizibilă acea graniță fină dintre fapt și imaginație.