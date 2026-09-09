Cultura 666

ARHIVA INIȚIATIVELOR INDEPENDENTE

Locuri de poveste

Geografia romanelor românești

Brăila, înainte și după Panait Istrati

„Micuța Vienă”, „sălile de bal sau seratele private din saloane mondene”, acolo unde se valsa pe acorduri de pian, personalitățile de tot soiul născute aici, „stabilimentele cu felinar roşu”, faimoșii bandiți locali, miticul Terente, regele bălților, toate-toate au țesut povestea orașului viu, cu o viață electrizantă. Era vremea când italienii veneau la Brăila și stricau piața salariilor. „Orașul cu salcâmi” (Mihail Sebastian) își trăia gloria efemeră. Este „Brăila de legendă”, așa cum unele titluri de ziare încearcă să ne-o fixeze în memorie. „La noi, la Brăila, la tanti Elvira/ Uşor se câştigă lira…”.

Dar Brăila nu a însemnat doar glamour. Între cele două războaie mondiale, fațadele opulente de pe strada Regală și averile uriașe din Portul Brăila erau doar o parte a poveștii. Lumea mahalalelor mizere era norma la periferie, cu hamali exploatați și o prostituție generalizată. Familii întregi de muncitori trăiau precar în locuințe insalubre, adesea din chirpici, fără apă curentă, canalizare sau electricitate. Bolile infecțioase, precum tuberculoza sau tifosul, făceau ravagii. În iernile geroase, când Dunărea îngheța și portul se bloca, muncitorii rămâneau fără nicio sursă de venit – cantinele sociale erau mana cerească a vremii.

„Ultima noapte de dragoste…” – „lumea bună” în perioada antebelică

Cuvântul „masă” apare de 118 ori în roman. „Prânz” de 12 ori. „Restaurant” de 21 de ori. Cuvântul „proaspăt” (cu variante) de 17 ori. În perioada de dinaintea frigiderului (și a oricăror tehnici frigorifice), prospețimea produselor era o mare problemă. (…) Satele din jurul Bucureștiului nu produceau suficient (legume, lapte, carne), astfel că produsele erau aduse de la distanțe mari, în dauna prospețimii. Ca urmare, obținerea unor alimente proaspete reprezenta primul nivel al luxului culinar. Voluntar sau involuntar, Camil Petrescu notează această obsesie a epocii.

A doua jumătate a secolului 19 a adus un abandon aproape brusc al bucătăriei de inspirație turcească și balcanică în favoarea celei franceze. Caragiale va nota și el stridența perioadei de tranziție care adusese asocieri insolite. Însă, nici la finalul Belle Époque – care, în România, a durat doi ani în plus, deoarece țara n-a participat la prima parte a «Marelui Război» – nu dispăruseră toate preferințele orientale. Dulceața în mod special e omniprezentă. Nu gemul și jeleul ֪(de inspirație franceză), ci varianta autohtonă, copiată după cea turcească: cu fructe întregi, translucide, scufundate într-un sirop dens.

Literatură și petrol. Interviu cu Florin Dochia

Geo locuia în Buștenari. La Buștenari se adună ei. Sunt imagini cu avangardiștii fotografiați într-o grădină, într-o livadă, cu un contrabas. Prietenii lui de la București vin la Buștenari. Sașa Pană – există o imagine cu el, îmbrăcat în hainele obișnuite vârstei și perioadei, adică cu niște pantaloni până la genunchi și cu niște ciorapi lungi, cu șapcă. În imagine stă alături de Geo Bogza, Sașa Pană venindu-i cam până la mijloc. Era scund, avea un metru șaizeci, ceva în felul ăsta, iar Geo Bogza foarte înalt. În fața lor e o bicicletă, care nu se vede clar în fotografie, dacă e defectă sau nu, dar oricum e târâtă pe jos, iar ei se uită spre ea.

Câmpina era vie cultural și industrial dezvoltată. Unele locuri nu mai există, pentru că au fost demolate. Era sala Monovici, foarte elegantă, mică, de vreo 300 de locuri și cu balcoane. Acolo aveau loc spectacole de teatru și muzică – Enescu a avut două concerte acolo. Tot acolo, Nicolae Iorga a ținut conferințe. Vizavi de ea era un teatru de vară, cu spectacole seara. Deci această zonă, numită astăzi Bulevardul Culturii și care atunci se numea Bulevardului Elisabeta, era cu adevărat o zonă de cultură. Tot aici era parcul și o zonă de promenadă. Și multe dintre clădiri erau noi. Casele din zonă datează din acea perioadă. Cele mai multe sunt vile construite pentru directorii de la rafinăria din Câmpina.

Rugăciuni pentru ploaie în „Viața la țară” – și astăzi

Fractura între discursul etic și comportamente lipsite de o etică minimală îi transformă pe preoți, adesea, în personaje dintr-un spectru negativ în proza românească antebelică. În această ipostază, ei apar în acțiune chiar și ca simplu decor narativ, pentru a surprinde culoarea locală sau spiritul epocii.

În „Viața la țară” Duiliu Zamfirescu schițează un portret rapid preotului de pe moșia Comăneștenilor: „Glumeț, lacom la mâncare, scurt la slujbă, se ținea de popie prin obicei și fiindcă «dacă nu curge, tot pică»; dar altfel era arendaș și el: lua o sfoară de pământ de la unul, cumpăra lână de la altul, mai da câte un ban, doi cu camătă, și astfel își ridica spuza de copii ce avea.”

Zamfirescu, la care umorul este rar (și îl detesta pe Caragiale pentru succesul comediilor sale), reușește câteva pagini amuzante pe tema unei slujbe de chemare a ploii. Situația este amorsată de vestea că „vine Sfânta cu droșca”, adică o icoană făcătoare de minuni este adusă de la Agapia tocmai în Bărăgan, cu trăsura, pentru o slujbă în mijlocul câmpului.