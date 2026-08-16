Cultura 665

SOCIETATE

Odiseea. Polemicile

Odiseea, superproducția de aproape 3 ore a lui Christopher Nolan, este un succes uriaș în cinematografele din toată lumea. După ce ani de zile blockbuster-ele planificate au mizat predominant pe super-eroi și benzi desenate, revenirea la o temă literară cu o tradiție imensă în cultura europeană a atras în săli inclusiv publicul cinefil, nu doar armatele de fani. Producția lui Nolan a fost primită cu entuziasm, dar nu au lipsit nici criticile, unele dintre ele vehemente. Întrucât filmul nuanțează povestea homerică adăugând elemente de realism istoric (în paralel cu o construcție vizuală originală a supranaturalului specific mitologiei grecești), unele comentarii reproșează producției unele libertăți luate față de dovezi istorice și interpretări istoriografice larg acceptate, pretinzând filmului un caracter documentar solid. Însă cea mai intensă polemică a fost provocată de distribuirea în mai multe roluri a unor artiști de culoare. Unii dintre comentatori consideră că populațiile antice europene și cele africane ar fi fost complet separate, iar o asemenea includere ar fi minim un anacronism.

Autor: VIRGIL ȘTEFAN NIȚULESCU

Mi s-a părut, oarecum, amuzantă pretenția unor privitori, ca filmul să „respecte“ povestea lui Homer. Filmul nu este o ecranizare, nu este o docudramă. Este o operă cinematografică de ficțiune. Ca să discut, ceva mai mult, despre pretinsa problemă a actorilor care apar în film, în roluri de greci, și care sunt negri sau asiatici (sunt destui!), iată, aici, o punere în context.

Odiseea este un film care vorbește despre valori: despre responsabilitate, despre credință, despre devotament, despre loialitate, despre dragoste, despre justiție, despre încredere… Și aș putea să mai adaug multe. Toate sunt valori pozitive. Filmul se adresează, mai ales, unor persoane care au sub 25 de ani și care abia acum află câte ceva despre Homer și despre Troia. Nu cineva din generația mea este ținta producătorului filmului. Într-o lume în care valorile, pe care cei ca mine le prețuiesc, se clatină, sub loviturile parvenitismului, imposturii, urii, rasismului și (scuze pentru lipsa de corectitudine politică) pseudo-creștinismului, acest film le vorbește tinerilor de astăzi, pe înțelesul lor, despre ce înseamnă o lume a moralității.

Autor: VALI ALIBINETZ

Nimeni nu pare scandalizat că Elena din Troia s-a născut dintr-un ou. Tatăl ei, Zeus, s-a transformat într-o lebădă pentru a o seduce pe Leda. Din acea uniune a ieșit un ou. Din ou a ieșit Elena. Plauzibilitatea biologică nu pare să deranjeze pe nimeni atunci când acceptă oul, lebăda și zeii. În schimb, când Nolan distribuie o actriță de origine kenyană, criteriul autenticității devine brusc central. Dar despre ce autenticitate vorbim?

Războaiele culturale contemporane nu sunt o perturbare a mitului. Sunt materialul lui.

Iar aici merită spus ceva despre declanșatori. Trăim într-o nișă cognitivă pe care am construit-o noi înșine, cu mințile pe care evoluția ni le-a dat. Modulele care se activează sunt vechi — detectarea agenților, esențialismul, precauția față de contaminare, apărarea graniței de grup. Dar ceea ce le declanșează e complet contingent. Nu e nimic etern în faptul că pigmentarea pielii activează astăzi apărarea coalițională; e o particularitate istorică recentă, produsă de câteva secole de expansiune colonială și de rasializare. În alte epoci și în alte societăți, declanșatorii au fost limba, dialectul, casta, ritul, forma craniului, tăierea hainei, mâncarea permisă. Modulele rămân. Declanșatorii se schimbă. De aceea indignarea de astăzi ni se pare că apără ceva permanent, când de fapt apără o configurație extrem de recentă a lumii — una care, la rândul ei, se va sedimenta sau va dispărea, la fel cum a făcut-o Elena blondă a lui Rubens.