Cultura 654

evenimente

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” 2025

24 august-21 septembrie

Imaginile lunii august în Festivalul Enescu

Enescu în Control: Când muzica clasică întâlnește energia underground-ului

Cele 24 de localități ale Festivalului Enescu

Primul concert ]n România al pianistului Seong-Jin Cho | Recomandările Lidiei Vidu din programul Festivalului Enescu | „Poema Română”, spectacol imersiv | Totul despre sălile și spațiile Festivalului Enescu 2025

Muzica românească de după Enescu: Ștefan Niculescu și Iannis Xenakis

INTERVIURI: Raul Kusak: „Din zona de jazz vin tineri care rup” | Vali „Sir Blues” Răcilă: „Le-am spus să-mi dea ceva de făcut, să cânt, să dansez, să spun poezele, orice”

Ziua Timișoarei a durat un weekend întreg

arte

La ce filme românești merg românii? Analiza box-office-ului din ultimul deceniu

Expoziția „Ovidiu Maitec 100” de la Brukenthal, prezentată pe larg în media britanică | Prima ediție a Rezidenței Artistice Beclean 2025 | „Democrația e faină!” – performance artistic la Sfântu Gheorghe | Expoziția „Silviu Purcărete – 50 de ani de teatru” la Cazinoul din Constanța | Finisaj „Out of the Box” la Penitenciarul Timișoara | Scaf – un maestru al iluziilor stradale | Jazz coral în versiunea UniCante la Zilele Maghiare ale Clujului | septembrie: Festivalul Internațional de Poezie București 2025 | Salon internațional de grafică digitală | Evenimentele toamnei la Fundația Regală | Expoziții dedicate restaurării la Muzeul Național de Istorie | Restaurare live la Muzeul de Artă Brașov

video

Iosif Demian încă mai are filme ne(re)descoperite

Cum arătau orașele din România acum 200 de ani?

București | Iași | Constanța | Cluj-Napoca

Sensul care durează: România în ecologia cunoașterii

Ecotopiile: Imaginația viitorului în cheie regenerativă

Heterotopiile – de pe Google Maps până la cărți, filme și jocuri video

Tropii spațiului și timpului în literatura română: De la steaua lui Eminescu la algoritmul lui Barbu

Tropii spațiului și timpului în literatura română: Călătorii poetice între realitate și algoritm

Tăcerea care cântă: Miorița, Icar și vocile eternității

de Adrian Leonard Mociulschi

cultura politică

Războiul hibrid, extremismul și „idiotul util”

Presa liberă și democrația: între ideal și realitate

Moscova este (tot) aici!

Țipătorii

Chimia nebunilor în politică

Fractura logică a democrației românești: Cazul Dominic Fritz

de Remus Pricopie

Aplicarea legii și revolta morală. De la cazul funeraliilor naționale la situația creșterii extremismului

cifre cu subiect și predicat

Numărul de studenți străini este în creștere an de an

Primele date statistice despre designul grafic în România

Analiza Forbes privind piața de carte: lipsă de transparență

recomandări

Fotografii inedite cu patrimoniul necunoscut

O proză inedită de Mircea Eliade | Un muzeu al tehnologiilor inovatoare (proiect) | Studenții din toată lumea sunt dependenți de Chat GPT | Cât de puternică e memoria biologică? (Comparații cu cea digitală) | Un nou semnal de alarmă despre poluarea spațiului cu resturi de sateliți

START PENTRU TINEri: Un proiect care transformă timpul online în experiențe culturale



