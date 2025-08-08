Cultura 654

evenimente
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” 2025
24 august-21 septembrie
Imaginile lunii august în Festivalul Enescu
Enescu în Control: Când muzica clasică întâlnește energia underground-ului
Cele 24 de localități ale Festivalului Enescu
Primul concert ]n România al pianistului Seong-Jin Cho | Recomandările Lidiei Vidu din programul Festivalului Enescu | „Poema Română”, spectacol imersiv | Totul despre sălile și spațiile Festivalului Enescu 2025
Muzica românească de după Enescu: Ștefan Niculescu și Iannis Xenakis
*
Open Air – festivalul care amplifică nopțile la Brezoi
INTERVIURI: Raul Kusak: „Din zona de jazz vin tineri care rup” | Vali „Sir Blues” Răcilă: „Le-am spus să-mi dea ceva de făcut, să cânt, să dansez, să spun poezele, orice”
*
Ziua Timișoarei a durat un weekend întreg
arte
La ce filme românești merg românii? Analiza box-office-ului din ultimul deceniu
Expoziția „Ovidiu Maitec 100” de la Brukenthal, prezentată pe larg în media britanică | Prima ediție a Rezidenței Artistice Beclean 2025 | „Democrația e faină!” – performance artistic la Sfântu Gheorghe | Expoziția „Silviu Purcărete – 50 de ani de teatru” la Cazinoul din Constanța | Finisaj „Out of the Box” la Penitenciarul Timișoara | Scaf – un maestru al iluziilor stradale | Jazz coral în versiunea UniCante la Zilele Maghiare ale Clujului | septembrie: Festivalul Internațional de Poezie București 2025 | Salon internațional de grafică digitală | Evenimentele toamnei la Fundația Regală | Expoziții dedicate restaurării la Muzeul Național de Istorie | Restaurare live la Muzeul de Artă Brașov
video
Iosif Demian încă mai are filme ne(re)descoperite
Cum arătau orașele din România acum 200 de ani?
București | Iași | Constanța | Cluj-Napoca
metacultura
Sensul care durează: România în ecologia cunoașterii
Ecotopiile: Imaginația viitorului în cheie regenerativă
Heterotopiile – de pe Google Maps până la cărți, filme și jocuri video
Tropii spațiului și timpului în literatura română: De la steaua lui Eminescu la algoritmul lui Barbu
Tropii spațiului și timpului în literatura română: Călătorii poetice între realitate și algoritm
Tăcerea care cântă: Miorița, Icar și vocile eternității
de Adrian Leonard Mociulschi
cultura politică
Războiul hibrid, extremismul și „idiotul util”
Presa liberă și democrația: între ideal și realitate
Moscova este (tot) aici!
Țipătorii
Chimia nebunilor în politică
Fractura logică a democrației românești: Cazul Dominic Fritz
de Remus Pricopie
Aplicarea legii și revolta morală. De la cazul funeraliilor naționale la situația creșterii extremismului
cifre cu subiect și predicat
Numărul de studenți străini este în creștere an de an
Primele date statistice despre designul grafic în România
Analiza Forbes privind piața de carte: lipsă de transparență
recomandări
Fotografii inedite cu patrimoniul necunoscut
O proză inedită de Mircea Eliade | Un muzeu al tehnologiilor inovatoare (proiect) | Studenții din toată lumea sunt dependenți de Chat GPT | Cât de puternică e memoria biologică? (Comparații cu cea digitală) | Un nou semnal de alarmă despre poluarea spațiului cu resturi de sateliți
START PENTRU TINEri: Un proiect care transformă timpul online în experiențe culturale
Coperta: imagine de la concertul orchestrei Sinfonietta la Teatrul Odeon (spectacol pentru copii în cadrul Festivalului Enescu). Foto: Maria Gîndac