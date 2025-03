SOCIETATE

Autor: NICU ILIE



De trei ani, analiști, specialiști în spațiul ex-sovietic, experți militari, politologi, psihologi, jurnaliști și chibiți tot încearcă să ghicească de ce Putin a invadat Ucraina. Dificultatea este dată de aparenta lipsă a oricărei logici politice și economice din spatele unui asemenea gest.

Ucraina nu are valoare de utilizare pentru Rusia. Vecinul de la nord al României are o gamă largă de resurse naturale și o capacitate agricolă importantă. Dar Rusia are deja toate acestea. O ipotetică ocupare totală a Ucrainei nu ar aduce din punct de vedere economic nimic în plus Federației Ruse. Moscova deține deja un hinterland uriaș, a cărui gestionare îi creează deja mari probleme demografice și economice. Extinderea teritoriului nu ar face decât să-i creeze noi probleme. Resursele Ucrainei nu i-ar aduce nimic nou, iar ocupația militară a Ucrainei sau a unei părți a acesteia ar crește riscurile legate de revolte și terorism.