Cultura 656

REMUS PRICOPIE

O diplomă fără valoare este echivalentul unei monede naționale care se devalorizează de la o zi la alta. Ea circulă, dar nu mai are greutate. În momentul în care diplomele nu mai certifică competența reală, statul devine vulnerabil. (articolul integral)

De la cupolele albastre ale Registanului la liniștea Observatorului lui Ulugh Beg, totul în Samarkand pare o invitație la reflecție: despre cât de fragile sunt granițele, cât de perenă este cultura și cât de necesar rămâne dialogul. (articolul integral)

Am uneori sentimentul că oamenii politici români – în marea lor majoritate – nu mai gândesc strategic. Se reacționează la zi, nu se planifică pe termen lung; se improvizează, nu se anticipează. (articolul integral)

Istoria universală oferă numeroase exemple de catedrale ridicate nu doar ca loc de rugăciune, ci ca spațiu de unire al unui popor. (articolul integral)

În ultimele două decenii, tema sustenabilității a devenit, în multe state, un subiect ideologizat, folosit pentru a delimita tabere și nu pentru a construi soluții. (articolul integral)

Procurorii români, în colaborare cu procurori din alte state occidentale, sunt pe cale să clarifice cine finanțează – în mod ilegal – radicalismul politic din România. (articolul integral)

Istoria Premiului Nobel pentru Pace confirmă că el nu a fost niciodată o recompensă pentru perfecțiune morală, ci un instrument de orientare globală. (articolul integral)

ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI

În universul muzicii de film, a urca pe firmament nu înseamnă a deveni „star”, ci a ocupa o poziție celestă – acolo unde aura nu e capriciu, ci destin. (articolul integral)

De la Pitagora la inteligența artificială, firul roșu rămâne același: sănătatea este armonie. (articolul integral)

Într-o societate democratică autentică, tehnicul nu este un corp străin, ci parte organică din progresul omenirii (articolul integral)

Într-o lume în care tendințele nepotiste au lăsat umbre adânci asupra artei, blazonul familiei Borkowski strălucește prin onoare, demnitate și afirmare prin muncă asiduă. (articolul integral)

ADRIANA MOCA

Cred, totuși, că impactul a ceea ce facem e mai important decât suma tuturor mediocrităților care inventează roți pătrate. Și aleg să nu cedez. (articolul integral)

VALI ALBINETZ

Artiști vizuali contemporani folosesc mirosul ca mediu expresiv, contestând dominația văzului și provocând spectatorul să-și regândească corpul și percepția. (articolul integral)

DANIEL SUR

