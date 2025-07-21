Sari la conținut
Apărut în nr. 653

Cultura 653

    EDITORIAL
    Despre (unii) intelectuali, limbaj, violență simbolică și dialog (ne)democratic

    de REMUS PRICOPIE

    RUBRICĂ NOUĂ: Camera de ecou
     TEME ÎN DEZBATERE

    Bugetar, substantiv (I)
    Spectrul austerității radicalizează, ca și în episoadele precedente, conflictul latent dintre mediul privat și angajații la stat.

    Cât de religioși sunt românii (sau cred că ar fi dezirabil să fie)?
    Date din Barometrului „Informat.ro” realizat de Inscop Research

    ARTICOLE DE REMUS PRICOPIE

    România 2025: între decizie, deficitul de încredere, extremism și responsabilitate colectivă
    Tăcerea
    Vorbitul aiurea
    Memoria vulnerabilă: reabilitarea discursivă a Mișcării Legionare în România contemporană


    DOINA POPESCU
    „Este imoral și periculos să relativizezi fascismul în numele unui anticomunism idealizat”


     ARTICOLE DE ADRIAN-LEONARD MOCIULSCHI
    Utopia ca formă de reflecție socială
    Fericirea programată și memoria ștearsă: distopia ca oglindă a prezentului
    De la peștera lui Platon la câinele mecanic: cum ne oglindim prezentul prin alegorie


    REMUS ȘTEFUREAC
    despre
    O creștere de neimaginat a simpatiei față de Ceaușescu

     Cum interpretează sociologii, artiștii și politicienii sondajul despre nostalgiile comuniste:
    NICUȘOR DAN | MIRCEA KIVU | DANA FODOR MATEESCU | VALI ALBINTEZ |
    RADU PIRCĂ | LUCIAN LUMEZEANU | IOANA NICOLAIE | VALERIA ZAMFIR

    Cum era cu adevărat viața în comunism?

    ARTE
    Augustin Buzura la opt ani de la dispariție:
    o posteritate vie într-o lume în schimbare

    Odiseea amintirilor la Homer și Kundera
    de Ștefana Baciu

    Selecții din „Vagoane de metrou”
    de Dan Dănilă

    Interviu: „Un poem, pentru mine, seamănă cu o ecuație”

    „Garden of Hooks” – dublu vernisaj la Timișoara

    ALTER – la Galeria Simeza 

    Cinema Marconi: un flash de lumină după decenii de întuneric