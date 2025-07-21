Cultura 653

Apărut în nr. 653
Despre (unii) intelectuali, limbaj, violență simbolică și dialog (ne)democratic
de REMUS PRICOPIE
Bugetar, substantiv (I)
Spectrul austerității radicalizează, ca și în episoadele precedente, conflictul latent dintre mediul privat și angajații la stat.
Cât de religioși sunt românii (sau cred că ar fi dezirabil să fie)?
Date din Barometrului „Informat.ro” realizat de Inscop Research
România 2025: între decizie, deficitul de încredere, extremism și responsabilitate colectivă
Tăcerea
Vorbitul aiurea
Memoria vulnerabilă: reabilitarea discursivă a Mișcării Legionare în România contemporană
DOINA POPESCU
„Este imoral și periculos să relativizezi fascismul în numele unui anticomunism idealizat”
Utopia ca formă de reflecție socială
Fericirea programată și memoria ștearsă: distopia ca oglindă a prezentului
De la peștera lui Platon la câinele mecanic: cum ne oglindim prezentul prin alegorie
despre
O creștere de neimaginat a simpatiei față de Ceaușescu
Cum interpretează sociologii, artiștii și politicienii sondajul despre nostalgiile comuniste:
NICUȘOR DAN | MIRCEA KIVU | DANA FODOR MATEESCU | VALI ALBINTEZ |
RADU PIRCĂ | LUCIAN LUMEZEANU | IOANA NICOLAIE | VALERIA ZAMFIR
Cum era cu adevărat viața în comunism?
Augustin Buzura la opt ani de la dispariție:
o posteritate vie într-o lume în schimbare
Odiseea amintirilor la Homer și Kundera
de Ștefana Baciu
Selecții din „Vagoane de metrou”
de Dan Dănilă
Interviu: „Un poem, pentru mine, seamănă cu o ecuație”
„Garden of Hooks” – dublu vernisaj la Timișoara
ALTER – la Galeria Simeza
Cinema Marconi: un flash de lumină după decenii de întuneric