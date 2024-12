Cultura 642

2024 | Cultura nr. 642

Cultura independentă

în umbra reflectoarelor

Oamenii din spatele proiectelor culturale independente

SUMAR

Pagina 4 Reactor de Creație și Experiment

Dragoș Mușoiu, regizorul care nu crede în limitările teatrului independent

Pagina 14 Centrul de Artă Aluniș

Iulia Gabriela Iordan, antreprenorul pasionat de turismul responsabil și de revitalizarea moștenirii culturale locale

Pagina 24 Ambulanța pentru Monumente

Ștefan Vaida, mentorul pentru care restaurarea nu e un job, ci un stil de viață

Pagina 36 C@rte în sate

Silvia Vrînceanu-Nichita, omul care străbate satele pentru a cultiva dezvoltare emoțională și valori

Pagina 44 Antropoflora

Ioana Cotulbea, de la pasiunea pentru plantele medicinale la cercetarea mitologiei

Pagina 52 Școala de la Bunești

Ana-Maria Goilav, omul care îi învață pe arhitecți cum să redevină constructori

Pagina 66 Enarmonia

Eduard Antal, instrumentistul care a învățat să stăpânească mai întâi orga, apoi excel-ul

Pagina 76 Asociația Sătească Șona Noastră

Mihaela Frățilă, tânăra voluntară care s-a întors în sat pentru a-i salva identitatea

Pagina 86 Vis-a-vis

Adriana Moca și strategia „mă duc și deschid ușa”

Pagina 94 My School Can Be Cool

Mina Sava, arhitectul care și-a propus să construiască încredere și wellbeing

Pagina 104 Alexandra Zbuchea

Oamenii sunt principala resursă în sectorul cultural independent

Pagina 113 Diana Popescu

Sectorul cultural independent: artă pe propriul risc și o colecție de paradoxuri

Pagina 117 Roxana Dumitrache

Arta are nevoie de spațiu