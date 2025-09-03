Cultura 655

REMUS PRICOPIE

În limbajul cotidian românesc, el este asociat mai degrabă cu cedarea rușinoasă, cu lipsa de caracter sau cu o soluție necinstită, prin care cineva obține avantaje. (articolul integral)

Principalele „porți” prin care Rusia și-a făcut intrarea în politica națională și europeană sunt: (i) partidele politice, (ii) mass-media și (iii) rețelele sociale. (articolul integral)

Prezidențiabilitatea nu înseamnă să fii popular sau să ai un talent oratoric ieșit din comun. Nici vârsta, nici aspectul fizic, nici carisma personală nu garantează un asemenea atribut.(articolul integral)

REMUS ȘTEFUREAC

Datele Barometrului Informat.ro-INSCOP arată o polarizare generațională și educațională care se poate traduce în clivaje politice și culturale pe termen mediu. (articolul integral)

NICU ILIE

Sistemele educaționale naționale sunt concepute pentru a produce identitate națională, nu pentru a produce cunoaștere obiectivă despre trecut. (articolul integral)

ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI

În această rețea distribuită a viitorului artistic, sensul nu se mai impune prin rețete elitiste, ci se confirmă prin votul contribuabilului, al plătitorului de taxe și impozite, ca într-un DAO cultural. (articolul integral)

Actualitatea muzicii nu se sprijină pe marketing, ci pe ecologia culturală: ea respiră oriunde găsește aer — în sală, pe ecran, în rețele. (articolul integral)

Muzica lui Borkowski este „sacră” nu în sens liturgic, ci ontologic. Sacrul, aici, nu trimite la ritual, ci la o tainică ordine interioară a sensului. Fiecare sunet este purtător de intenție, fiecare pauză — o respirație cosmică. (articolul integral)

Muzica sa se numără printre rarele partituri contemporane care nu doar se aud, ci se simt: ca o atingere interioară, discretă și profundă, a celui care ascultă. (articolul integral)