ediție print disponibilă

SUMAR

aprilie 2022 | Cultura nr. 627

Oameni – case – orașe. Dinamica locuirii și a utilizării spațiului public

Interviuri realizate de Corina Taraș-Lungu

Coperta & ilustrația de număr: scenografii realizate de Irina Moscu

Addenda de Nicu Ilie

editorial

Nicu Ilie | Privind înapoi. Cuvânt înainte | pag. 1

op/ed

Dana Buzura-Gagniuc | Eu sunt casa mea! | pag. 6

interviuri

Gruia Bădescu: „Dacă ar fi să împrumutăm ceva de oriunde, ar fi ideea de oraș pentru oameni” | pag. 10

Alberto Groșescu: „Infrastructura nu ne permite mai multă interacțiune cu spațiul public, dar nevoia există” | pag. 15

Maria Duda: „Încă nu știm să folosim spațiul public ca spațiu gol confortabil” | pag. 22

Irina Niculescu-Belenyi: „Proiectele de modificare a spațiului public au o durată care de multe ori depășește interesul electoral” | pag. 26

Cătălin Berescu: „Proprietatea privată generalizată duce la imobilitatea forței de muncă. Asta explică și isterica migrație externă” | pag. 30

Ștefan Vaida: „Printre oamenii care se mută de la oraș la sat apar și cei care vor să restaureze” | pag. 35

„Suntem Cornelia și Mihai Isidor și am construit o casă eficientă energetic” | pag. 40

Irina Chițu: „Românii se simt mai realizați și mai în siguranță dacă sunt proprietari” | pag. 44

Victor Toriani Gabriel Gorea: „Putem avea tendința să copiem structuri locative în care ne-am simțit în siguranță sau ne-am simțit iubiți” | pag. 47

Cristian China-Birta: „Oricât de aspirațional ai fi, îți trebuie să ai și un locușor al tău, să știi că baia e pe dreapta, că soarele intră pe un geam…” | pag. 49

Irina Moscu: „Spaţiul generează gânduri şi emoţii care nu te lasă niciodată indiferent” | pag. 54

Andrei Diaconescu: „Românii au un interes tot mai crescut pentru locuințe care să reflecte foarte bine stilul lor de viață” | pag. 57

Adela Pârvu: „Eu cred că putem trăi frumos, fără a ne tortura singuri pentru a atinge niște standarde consumeriste” | pag. 61

Ana-Maria Istrati: „Fiecare tip de locuință are o tipologie de cumpărător care o vizează” | pag. 65

Gabriela Timiș Sinevici: „Oamenii realizează că nu putem trăi departe de natură” | pag. 72

Rareș Timiș Sinevici: „Cred că acestea ar fi…ingredientele: timp, imaginație, puțină îndemânare sau dispoziția de a învăța” | pag. 75

Alex Filip: „Să restaurezi o casa veche costă cu siguranță mai mult decât să construiești una nouă, de la zero” | pag. 77

Hanna Derer: „După jumătate de secol de comunism, oamenii au alte priorități decât clădirile vechi” | pag. 81

Constantin Ștefănucă: „După doi ani, încă nu se cunoștea nimic din ce făceam, deși munceam cu 40-50 oameni pe zi” | pag. 85

Liviu G. Stan: „În primii mei ani în București, aveam constant un sentiment de… asfixiere stradală” | pag. 89

Addenda

Locuirea – calitatea se măsoară în minute și metri pătrați | pag. 91

pag. 92-93 România – urban vs. rural | Gradul de urbanizare pe județe | Județele României – PIB per capita | Distribuția municipiilor, orașelor și comunelor | Tipuri de localități în UE | Prognoza Uniunii Europene pentru următorii 30 de ani

pag. 94-95 București vs. România | Indicatori locali și regionali pentru principalele afaceri din România | Soldul investițiilor străine directe | Volumul comerțului exterior pe județe | Nivelul dependenței față de transferuri de la bugetul de stat pentru municipiile, orașele și comunele României

pag. 96-98 Minute vs. metri pătrați | Indicele de accesibilitate urbană | Suprafața locuibilă/locuitor – suprapopularea în mediul urban și în mediul rural

pag. 96-98 Proprietate vs. chirie | UE – tipuri de locuire și tipuri de proprietate | Evoluția prețului locuințelor și chiriilor în perioada 2007-2020 | Prețul locuințelor pe metru pătrat pentru apartamente | Piața imobiliară – evoluția prețurilor în București (1990-2022)

pag. 100 Infrastructură comunicațională și culturală | Viteza rețelei Internet | Harta infrastructurii culturale

Lista ilustrațiilor

Coperta 1-4 | Scenă din spectacolul Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte, regia Radu Afrim, Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós”. Scenografia: Irina Moscu. Foto: Bereczky Sandor

Paginile 4-5 | Scenă din spectacolul Măcelaria lui Iov, regia Radu Afrim, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași. Scenografia: Irina Moscu. Foto: Constantin Dimitriu

Paginile 20-21 | Scenă din spectacolul Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte.

Foto: Adi Bulboacă

Paginile 28-29 | Scenă din spectacolul Trei surori, regia Radu Afrim, TNB. Scenografia: Irina Moscu. Foto: Adi Bulboacă

Pagina 53 | Scenă din spectacolul Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte.

Foto: Adi Bulboacă

Paginile 70-71 | Scenă din spectacolul Trei surori. Foto: Adi Bulboacă