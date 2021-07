Cultura 622

editorial

Remus Ioan Ștefureac / Despre politica viitorului. Între naționalism și patriotism luminat / pag. 5

teme în dezbatere

România educată și România așa cum este ea

Dosar coordonat de Nicu Ilie

/ PP. 9-21 /

Nicu Ilie / Societatea cu degetele în urechi / pag. 10

Remus Pricopie / De ce ne aflăm în această situație? Răspunsul este simplu: pentru că nu știm ce vrem de la educație. / pag. 12

Aurelian Giugăl / Despre universitățile medievale și nu numai / pag. 20



Nevoia de minciună. Recursul necritic la autoritate și credința în miracol favorizează manipularea

Dosar coordonat de Corina Taraș-Lungu

/ PP. 23-47 /

Corina Taraș-Lungu / Fake-it-till-you-make-it / pag. 24

Elena Calistru: „Tot ce ține de cultura generală, de educația clasică, este foarte important în această discuție” / pag. 26

Marian Voicu: „Asta ne-a spus și Jung, că odată cu dispariția miturilor, oamenii vor încerca să le înlocuiască cu altceva” / pag. 32

Iulian Fota: „Sputnik nu face altceva decât să rostogolească prostiile pe care le susțin idioții noștri utili” / pag. 38

Dragoș Stanca: „În online, din fake news, se câștigă prin relația cantitativă: trafic = bani” / pag. 44

arte & media & științe

film. #newTogether. O interpretare artistică a realității / Militon Stănescu / pag. 50

teatru. „Acest video este un strigăt de ajutor!” / Cristina Rusiecki / pag. 52

poezie. Cartea de poezie ca viciu / Yigru Zeltil / pag. 60

arte vizuale. Sezonul musonic în paradis / Andreea Raluca Grecu / pag. 64

interviu

Vlad Drăgulescu: „Toată lumea, echipă și public, să stea acolo, să acumuleze o oboseală din care se naște o anumită stare” / Material de Cristina Rusiecki / pag. 68

studii & cercetări

INSCOP RESEARCH, STRATEGIC THINKING GROUP, TRUE STORY PROJECT / Ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și a fenomenului știrilor false (II) / pag. 77



contribuții

Adriana Moca / Lectura în era digitală / pag. 96

Jean-Jacques Askenasy / Inteligența artificială… naturală / pag. 98

Cristina Popescu / Dimitrie Știubei, un pictor de… marcă / pag. 100



proiectele fcab

românia discretă. Interviu cu Traian Rareș Tuș / pag. 104

Documentele Augustin Buzura. Un drum în imagini / pag. 110

Secțiune realizată de Dana Gagniuc-Buzura

Ilustrația ediției și coperta: lucrări semnate de Aurora Király, parte a expoziției „from somewhere other than myself”, găzduită de Anca Poterașu Gallery, București, 2021. Fotografiile lucrărilor îi aparțin lui Serioja Bocsok și au fost obținute prin amabilitatea artistei şi a galeriei.