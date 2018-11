Interviu cu George Friedman: „În războiul psihologic, timpul este de partea celui care se apără”

Este interesant că, în pofida întregii sale activități, rezultatul este că Rusia a pierdut în cea mai mare măsură. Astfel, operațiile rusești în SUA au avut ca rezultat unificarea Partidului Democrat, alături de cea mai mare parte a republicanilor, contra Rusiei. Acest lucru a condus la sancțiuni care au afectat în mod semnificativ Rusia. Intenția oricăror operațiuni militare, inclusiv de război cibernetic, este de a slăbi hotărârea inamicului. Rușii au generat exact efectul opus chiar în țara pe care sperau să o slăbească. Astfel, în termeni obiectivi, rușii au eșuat în misiunea lor. Presupun că acest lucru este valabil și în alte părți, deoarece acesta nu este un război fulger, ci un război psihologic lent. Și în războiul psihologic timpul este de partea celui care se apără.

*George Friedman este analist politic, președintele publicației de securitate „Geopolitical Futures”. Este autorul volumelor „The Next 100 Years”, „The Next Decade”, „The Intelligence Edge”, „The Future of War”.