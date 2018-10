Interviu cu regizoarea Gianina Cărbunariu: „Cred că spectatorul trebuie provocat, în primul rând, să gândească.”

„Sunt schimbări dramatice și pe piața muncii pe care am încercat să le redau și în spectacolul meu, dar care se regăsesc în multe alte spectacole. De la an la an, nu știm ce se întâmplă cu noi, nu știm dacă vom mai primi vreo pensie, dacă vom mai beneficia de sănătate. Nu știm dacă copiii noștri vor mai avea asigurată educația gratuită. Toate acestea se pierd într-un haos total. Dar sunt lucruri cruciale. De ele depinde cum vom trăi în continuare. Mi se pare că suntem într-un moment de derută.”