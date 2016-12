Sumar nr 6 / 2016

%s

SUMAR

EDITORIAL

George Apostoiu / Al 45-lea / 3

CULTURA ECONOMICĂ

Teodor Brateș / Sporul de PIB şi buzunarul propriu / 4

CULTURĂ ȘI SOCIETATE

Monica Săvulescu Voudouri / Romania din diaspora // Uite zidul, nu e zidul… / 5

Horia Pătraşcu / Eu pe cine crăp? / 6

CULTURA IDEILOR

Valentin Protopopescu / Prin oglindă // Metafora şi metafizica ideii de scară / 7

Oana Pughineanu / Truda de a fi doi / 8-9

CULTURA PSI

Traian D. Lazăr / O carte atipică / 10

CULTURA LITERARĂ

DOSAR // Cum îşi aminteşte o literatură fără memorie / Andreea Mironescu / 11-14

Yigru Zeltil / Răcirea vremii / 15

Alex Ciorogar / Been there, done that / 16

Emanuel Modoc / Din nou despre proza scurtă românească / 17

Ovio Olaru / Visează androizii oi electice? Nu / 18

Robert Cincu / 2084 Sfârşitul lumii / 19

Marian Victor Buciu / Jocul, farsa şi fuga / 20-21

CULTURA VIZUALĂ

Ion Brad / Oameni și cărți // Dan Hăulică, spirit generos și strălucit / 22

CULTURA SUNETELOR

Costin Popa / Reverberații // Premieră la Operă cu „Bărbierul din Sevilla” / 23

CULTURA SPORTULUI

Mădălina Firănescu / In corpore sano // Furiile / 24

CULTURA ANTROPOLOGICĂ

Virgil Ştefan Niţulescu / Arhipelagul muzeelor // Cum se clădesc muzeele / 25

CULTURA SPECTACOLULUI

Roxana Pavnotescu / Ivo van Hove – „Regi ai războiului” / 26

CULTURA CINEMA

Carmen Corbu / Străinul familiar. Genul proxim şi diferenţa specifică / 27

CULTURA MEDIA

Nicu Ilie / Mass-media de la dominaţie la bruiaj / 28

Partajează asta: Facebook

LinkedIn

Google

Pinterest

Email

Listare