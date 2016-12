Sumar nr 2 / 2016

%s

EDITORIAL

Angela Martin

Drama revistelor culturale / 3-4

CULTURA POLITICĂ

George Apostoiu

Cronica diplomatică // Vedere sumbră printre norii războiului / 5

CULTURA ECONOMICĂ

Teodor Brateș

„Dacă nu-i poţi convinge, zăpăceşte-i!” / 6

CULTURĂ ȘI SOCIETATE

Monica Săvulescu Voudouri

Romania din diaspora // Celebru, pentru că e celebru / 7

CULTURA PSI

Valentin Protopopescu

Prin oglindă // Ce este doliul psihic? / 8

Mara Magda Maftei

Cum se poate explica succesul tratamentului freudian împotriva isteriei ? / 9

CULTURA ISTORIEI

Ioan-Aurel Pop

Transilvania, starea noastră de veghe // Ce este Transilvania / 10

CULTURA LITERARĂ

Eugen Simion

Jurnal public // „Naţionaliştii” din Academia Română / 11

DOSAR // Franco Moretti, văzut de aproape (II)

Andrei Terian

Studiile literare după Moretti / 12-16

Ștefan Baghiu

You do not do, you do not do / 17

Emanuel Modoc

Atavismele traumei / 18

Oana Pughineanu

Cititor în măruntaie / 19

Ion Brad

Mirajul Orientului / 20

Ovio Olaru

Turbokitsch / 21

CULTURA SUNETELOR

Costin Popa

Reverberații // Primul act din „Parsifal” sau „mântuirea prin fresca Ateneului Român” / 22

CULTURA SPORTULUI

Mădălina Firănescu

In corpore sano // Braveheart / 23

CULTURA ANTROPOLOGICĂ

Virgil Ştefan Niţulescu

Arhipelagul muzeelor // Despre „Cumințenie”, fără parapon / 26

Nicu Ilie

Dispariţia Omului-portofel / 27

CULTURA SPECTACOLULUI

Carmen Corbu

Greu Pământul, iminentă scufundarea / 28

