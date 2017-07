Arta contemporană, specificaţii tehnice: piatră, foarfecă, hartie

O sculptura realizata în metal, plastic si textil care necesita minim doi metri patrati pentru expunere – 5.000 de euro. Un colaj din materiale usoare si guasa pe hârtie – 6.500 de euro. În fine, o pictura conventionala tehnic (adica ulei pe panza), dar nu neaparat si compozitional – 11.000 de euro. Ar mai fi de retinut: O fotografie, a treia ca valoare în topul tuturor fotografiilor vândute în licitatiile din România – 2.500 de euro. Plus un peretar (embroidery) care e de pus pe perete, fara a fi chiar un tablou – 900 de euro. A fost lista scurta a lucrarilor de arta tânara cumparate în licitatiile din Bucuresti, în prima jumatate a anului 2013.

Casa de licitatii Artmark, lider pe piata tertiara de arta din Romania, a anuntat ca, în primul semestru din 2013, rata de adjudecare pentru lucrarile de arta contemporana s-a cifrat la 92%, fiind cea mai mare dintre ratele segmentelor abordate. În plus, sustin aceleasi surse, se poate vorbi despre o crestere cu 60% a volumului de vanzari pentru arta contemporana fata de perioada similara a anului 2012. Pentru ca, în piata, termenul de arta contemporana are o acceptiune ceva mai larga – ea începand cel putin de la Tuculescu, daca nu chiar de la Ciucurencu –, atunci cand ne referim la arta ceva mai tanara sau, sa zicem, la artistii în viata, putem doar sa extindem aceste concluzii. Deja celebrii Caltia si Ilfoveanu sunt în graficul consacrat: peste cincisprezece lucrari achizitionate în licitatii pentru semnatura fiecaruia dintre cei doi artisti în prima jumatate a anului. Pentru a doua oara (dupa tranzactionarea în 2011 a lucrarii „Întalnirea“), un tablou al lui Stefan Caltia obtine pretul de 16.000 de euro: „Red Winged Traveler“, lucrare datata 2004. În plus, cei doi au avut fiecare cate o expozitie la galeria AnnArt, „Minute uitate“ a lui Caltia si „Alb“ a lui Ilfoveanu. O lucrare în hartie, creion si foita de aur reprezinta prima vanzare pentru acest an a semnaturii lui Mircea Cantor. Intitulat „Fishing Fly“ si datat 2012, tabloul a fost cumparat pentru suma de 3.750 de euro. În ceea ce-l priveste pe Dumitru Gorzo, semnatura sa nu mai fusese vanduta din 2011 în licitatiile din tara. Acum, lucrarea „Familiy (Mother and Father)“, executata într-o tehnica mixta de transfer foto si pictura în ulei pe panza, a obtinut în licitatie pretul de 1.400 de euro.

…Hay and City, Tennis and Bed…

Executata în metal, plastic si material textil, sculptura lui Erno Bartha, „Tennis Bed“ (158 x 200 x 64 cm), a reprezentat un lot inedit într-o licitatie organizata la începutul anului de Artmark, dar lucrarea a obtinut cei 5.000 de euro estimati. Promovat în special la Cluj, unde a expus la Muzeul de Arta si la Fabrica de Pensule, autorul a beneficiat de sustinere si la Bucuresti, unde Galeria Posibila i-a expus lucrari în perioada 2003-2005. Anul trecut, trei sculpturi monumentale semnate de Erno Bartha si executate din fan pe structura metalica s-au aflat la Londra, în Pleasure Gardens si în Victoria Park, sub genericul „Nature in the City“, un eveniment organizat de Institutul Cultural Roman.



…foarfeca, hartie…

„Blue spell“, o lucrare semnata Geta Bratescu, a intrat în licitatie cu o valoare estimativa minima de 2.000 de euro. Adjudecarea s-a facut la pretul de 6.500. Datata 1990, opera (72 x 51.5 cm) este înscrisa la tehnica mixta „colaj si guasa pe hartie“. Anul trecut, o lucrare din aceeasi serie, sub titlul „Camasa magica“, obtinuse si ea un pret de 7.500 de euro, plecand de la aceeasi estimare minima de 2.000. Majorarile de pret din timpul sesiunilor de licitare dovedesc o dezirabilitate semnificativa a lucrarilor. Cu atat mai semnificativa cu cat autoarea angajeaza modalitati de expresie complexe. Cel mai probabil, piata de la Bucuresti a reactionat la atentia internationala de care Geta Bratescu se bucura în ultima vreme: o expozitie la Tate Modern din Londra, un Solo Show la Galeria Luisa Strina din Sao Paolo sau prezenta la L’Internationale, Muzeul de Arta Contemporana din Barcelona. Plus participarea, alaturi de Galeria Ivan din Bucuresti, la Targul International de Arta Frieze, Londra. Acestea toate, în 2012. Pentru anul acesta, artista de 87 de ani din Romania are programata o expozitie la Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, plus prezenta la Bienala de la Venetia.

… ata si acul…

„Într-o vara cu mult soare, am cusut la paretare“. Este titlul unei expozitii. Cea pe care Ana Banica a avut-o în 2006 la H’art Gallery si în care a fost selectata si lucrarea „Worth the Wait“, mai pe romaneste „Te astept jos în parcare sa-ti dau dulce sarutare“. Embroidery-ul – ca nu putem sa-i zicem chiar cusatura – a fost cumparat în licitatie pentru suma de 900 de euro. Recuperare hipster, chiar daca în cheie satirica, a unor obiecte din cultura pop a secolului trecut, o astfel de lucrare presupune o panza alba pe care desenul este cusut cu ata colorata. Premiata în 2006 cu Bursa „Constantin Brancusi“ la Cité des Arts, Paris, artista are lucrari în colectii private din România, Austria, Franta, Marea Britanie si SUA. A fost promovata intens de H’art Gallery, unde expune în perioada 2006-2012, si de ICR, prin intermediul caruia a avut o expozitie în 2007, la Paris.

… si înapoi, la conventional

Gili Mocanu. Semnatura de pe un tablou care a intrat în licitatie cu o valoare situata cam la 1.000 de euro si a fost cumparat la un pret de ciocan de 11.000. Extrem de figurativ, „Untitled“, un ulei pe panza de dimensiunile 107.5 x 119 cm a fost realizat de autor în 1997, cumva în perioada de început a creatiei. Dupa, arsenalul de motive s-a mai schimbat, iar exercitiul artistic s-a mutat spre abstract. Din 2004, aprope în fiecare an, Mocanu participa la expozitii de grup în Austria, Germania sau Danemarca, iar la Bucuresti are personale oragnizate la MNAC si lucrari prezente frecvent la Galeria H’art. La ora la care tabloul semnat de el obtinea la Bucuresti un pret de zece ori mai mare decat valoarea estimativa, Gili Mocanu era probabil la Lisabona, unde îsi consolideaza pozitia cu o expozitie personala axata pe geometrism si ermetism. (Carmen Corbu)